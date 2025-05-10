Yılın ilk çeyreğinde 3 bini aşkın patent başvurusu yapıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerinden yapılan derlemeye göre, bu yılın ilk 3 ayında yerli patent başvurusunda artış gerçekleşti. Martta toplam yerli patent başvurusu 513'ü buldu. Bu alandaki başvurular ocakta 402, şubatta 549 olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece yılın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 yükselişle 1464'e çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 1393 olarak hesaplanmıştı.

Yabancıların yaptıkları başvurular da dikkate alındığında ocak-mart döneminde gelen toplam patent başvuru sayısı ise 3 bin 169 olarak gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde söz konusu başvurular 3 bin 302 olmuştu.

Yabancı patent başvurusunda Almanya lider

Yabancı patent başvuruları ise martta 2024'ün aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 586 oldu. Ocakta 541, şubatta 578 yabancı patent başvurusu yapıldı.

Ocak-mart dönemindeki yabancı patent başvurusu 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,7 azalışla 1705 olarak kayıtlara geçti.

TÜRKPATENT'e mart ayında yapılan patent başvurularının ülkelere göre dağılımına bakıldığında Almanya'nın 106 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkeyi 74 ile ABD, 63 ile İtalya, 39 ile İsviçre, 37 ile Fransa, 28 ile Güney Kore, 26 ile Hollanda, 23 ile Birleşik Krallık, 21'er ile Çin ve Japonya, 17'şer ile İsveç ve Finlandiya, 13 ile Danimarka, 12 ile Avusturya, 11 ile Belçika'dan gelen başvurular takip etti.

Bu yılın ocak-mart döneminde de en fazla yabancı başvuru 342 ile Almanya'dan yapıldı. Bu ülkenin ardından 256 ile ABD, 145 ile İtalya, 114 ile Fransa, 109 ile İsviçre sıralandı.

İstanbul ve Ankara, en çok patent başvurusu yapan iller

Mart ayında patent başvurularının illere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla başvurunun 204 ile İstanbul ve 97 ile Ankara'dan yapıldığı görüldü. Bu illeri 31 ile İzmir, 16 ile Bursa, 12 ile Düzce, 9'ar ile Antalya, Kocaeli ve Konya, 8'er ile Adana, Kayseri ve Manisa, 6 ile Eskişehir, 5'er ile Aydın, Elazığ, Gaziantep ve Tekirdağ izledi.

Yılın ilk 3 ayında İstanbul'dan 570, Ankara'dan 267, İzmir'den 86, Bursa'dan 53, Kocaeli'den 46 patent başvurusu yapıldı.

2 bin 651 patent tescil edildi

TÜRKPATENT'in ocak-mart döneminde tescil ettiği patent sayısı da 2 bin 651 oldu. Bunların 681'i yerli, 1970'i yabancı başvurulardan oluştu.

Söz konusu dönemde toplam marka tescil sayısı 29 bin 547, toplam tasarım tescil sayısı da 12 bin 247 olarak kayıtlara geçti.

103 coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Coğrafi işaret başvuruları, 2025'in ilk 3 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 25,6 artış gösterdi. Bu dönemde 103 coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Ocak-Mart 2024 döneminde bu sayı 82 olarak kaydedilmişti.

Coğrafi işaret tescil sayısı ise geçen yılın aynı döneminde 49 iken bu yılın aynı döneminde 36 oldu.

Böylelikle ülkede tescilli toplam coğrafi işaret sayısı 1718'e ulaştı.