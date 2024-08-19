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Ekonomi
AA 19.08.2024 13:18

Bakan Işıkhan: OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranlarında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun seyir devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işıkhan: OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, TÜİK'in yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalışma hayatını destekleyen politikaları sayesinde istihdamın artmaya devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"İstihdam edilenlerin sayısı beklentilerimiz doğrultusunda 2024 yılının 2. çeyreğinde, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 49,6 oldu. İşsizlik oranlarında ise Orta Vadeli Program (OVP) ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun seyir devam ediyor. İşsiz sayısı 2024 yılının 2. çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 8,8 seviyesine geriledi."

İkinci çeyrek işsizlik rakamları açıklandı
İkinci çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,3'e geriledi

Işıkhan, iş gücünde hem geçen çeyreğe hem de geçen yılın aynı dönemine göre artışın sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İş gücü, 2024 yılı 2. çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 862 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artışla yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk çeyreğine göre ise 228 bin kişi artış gösterdi. Genç nüfusta da işsizlik oranı 2023 yılı 2. çeyreğine göre 1,4 puanlık azalışla yüzde 16,3 seviyesine geriledi. İstihdam dostu politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edecek, yüzyılın istihdam kalkınmasını tüm kesimlerimizin desteğiyle birlikte başaracağız."

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İşsizlik Vedat Işıkhan
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