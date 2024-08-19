İkinci çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 49,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı yüzde 54,4

İş gücü bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,3, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,7, kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak tahmin edildi.

İstihdamın yüzde 58,1'i hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 43 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi artarken sanayi sektöründe 50 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44 saat olarak gerçekleşti.

Atıl iş gücü oranı yüzde 27,3 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki çeyreğe göre 2,2 puanlık artış ile yüzde 27,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18 olarak tahmin edildi.