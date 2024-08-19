Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 19.08.2024 11:15

Rekabet Kurulu'ndan 130,9 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Tetra Laval Holding & Finance SA'ya (TLHF) 130,9 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan 130,9 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve TLHF'den oluşan ekonomik bütünlük hakkındaki soruşturma sonuçlandı.

Soruşturma sonucunda, Kurul, söz konusu ekonomik bütünlüğün "aseptik sıvı gıda karton ambalaj dolum makinesi üretimi ve satışı" ve "aseptik sıvı gıda karton ambalaj üretimi ve satışı" pazarlarında hakim durumda olduğunu tespit etti.

Kurul, ekonomik bütünlüğün, tescil ettirdiği 3D aseptik prizma şekil marka ve tasarım başvuruları ile değerlendirme aşamasındaki diğer 3D marka başvuruları ve eylemleri vasıtasıyla hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine karar verdi.

Bu nedenle Kurul, Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve TLHF'ye müteselsilen 130 milyon 889 bin 523 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, Kurul, ekonomik bütünlüğün gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde soruşturma konusu mevcut marka ve tasarım haklarından vazgeçmesine, değerlendirme aşamasındaki 3D marka başvurularını geri çekmesine ve bu durumu Kuruma tevsik etmesine karar verdi.

ETİKETLER
Rekabet Kurulu
Sıradaki Haber
Başlangıç aşamasındaki girişimlere 39,4 milyon liralık "melek" yardımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
Adana'da 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi
14:08
İlk kez düzenlenecek özel yetenek sınavı yarın başlıyor
13:47
Rusya: Ukrayna için barış tekliflerimizi iptal etmedik
13:31
Bakan Işıkhan: OVP ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerimize uygun devam ediyor
13:38
Yangınlardan etkilenen 4 bin 700 kişi güvenli yerlere sevk edildi
13:07
İtalya'da 22 turisti taşıyan yelkenli battı: 7 kayıp
Şanlıurfa'nın son kazazı Mehmet Emin usta, geleneksel Türk el sanatını 75 yıldır sürdürüyor
Şanlıurfa'nın son kazazı Mehmet Emin usta, geleneksel Türk el sanatını 75 yıldır sürdürüyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki mezarlıklarda yer kalmadı
Gazze'deki mezarlıklarda yer kalmadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ