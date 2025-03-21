Bakan Bolat: Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm devam etmektedir

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mart ayı tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Tüketici güven endeksinde mart ayında son 2 yılın en büyük artışı ve son 22 ayın en yüksek endeks seviyesinin gerçekleştiğini belirten Bolat, tüketici güven endeksinin, 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre son 2 yılın en büyük artışını göstererek yüzde 4,6 oranında yükselerek 85,9 ile son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 14’ünde iyileşme olduğuna dikkati çeken Bakan Bolat, "Son dönemde makro ekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmeler, tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklemeyi sürdürmektedir. Dolayısıyla üretim-yatırım-istihdam-ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm, temel göstergelerde de görüldüğü üzere devam etmektedir." ifadelerini kullandı.