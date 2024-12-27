Bakan Bolat: Cari işlemler açığımızda olağanüstü iyileşme sağladık

Gebze Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gebze İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda konuşan Bolat, Kocaeli'ye 22 yıllık iktidarları boyunca 305 milyar liralık hizmet ve eser kazandırdıklarını belirterek, kentin, üretimi, istihdamı ve ihracatıyla bunu hak ettiğini söyledi.

Bolat, Kocaeli'nin ihracatta da büyük atılım gösterdiğini dile getirerek, rakamsal verileri paylaştı.

Kocaeli'de 43 bin 375 esnaf, 51 esnaf odası, 157 kooperatif bulunduğunu belirten Bolat, Gebze'de de 8 esnaf odasına kayıtlı yaklaşık 9 bin 600 esnaf ve sanatkarın olduğunu ifade etti.

Bolat, Kocaeli'de 3 bin 287 esnafın, esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla bu yılın 11 ayında yüzde 50 faiz sübvansiyonlu 1 milyar 700 milyon lira kredi kullandığını, Gebze'de ise 370 esnafın 200 milyon lira kredi aldığını söyledi.

Bu yıl Kocaeli'nin ihracatının artış oranının yüzde 7,5 olduğunu belirten Bolat, "Bu büyük bir başarı. Genel ihracatımızın artış oranı yüzde 2 ile 2,5 arasında. Kocaeli ihracatta gaza basmış ve Kocaeli'nin ithalatında yüzde 11'lik azalış var. Kocaeli'nin ihracatının ithalatı karşılama oranı geçen sene yüzde 72 iken, bu yıl 11 ayda yüzde 81'e yükselmiş. Kocaeli inşallah bunu daha da yukarıya taşıyacaktır." diye konuştu.

"Türkiye ekonomisini daha güçlü, istikrarlı yapmak için hep birlikte uğraşıyoruz"

Bolat, Merkez Bankasının dün politika faiz oranını 2,5 puan düşürdüğünü, bununla enflasyon düştükçe gerekli aksiyonları alacağının mesajını verdiğini dile getirdi.

Hükümetin, Hazine ve Maliye Bakanlığının Eximbank'ın sermayesini son 1,5 yılda 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükseltildiğine dikkati çeken Bolat, finansmana erişim diye bir sorun kalmadığını ifade etti.

Bolat, finansman maliyetlerinin de düşmeye başladığını dile getirerek şöyle devam etti:

"İnşallah müteşebbislerimiz, imalatçılarımız daha rahat finansman imkanlarına kavuşmaya başladı. Mal ve hizmet ihracatındaki yıl sonu rakamlarımızı 3 Ocak'ta İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla, halkımızla paylaşacak. Ben o rakamlara girmeyeceğim. Ancak bu yıl hem mal ihracatımızda hem hizmetler ihracatımızda artış sağladık. Cari işlemler açığımızda olağanüstü iyileşme sağladık. Dış ticaret açığımızı azaltmada yine büyük iyileşme sağladık."

Büyümenin dış ticaretin katkısıyla iyi gittiğini söyleyen Bolat, ekonomik büyümede, istihdamda ve işsizliğin azaltılması noktasında olumlu sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

Bolat, yetişmiş insan gücü için mesleki ve teknik eğitime büyük pay ayırdıklarını belirterek, "Türkiye daha fazla büyüyecek. Sizler büyüdükçe, güçlendikçe, Türkiye de büyüyecek ve güçlenecek. Türkiye ekonomisi de büyüyecek ve güçlenecek. Bu yıl sonunda Allah nasip ederse 1 trilyon 300 milyar dolar milli geliri olan güçlü bir Türkiye ekonomisinin müjdesini 2025 yılının 3. ayı başında inşallah TÜİK açıklayacaktır. 9 ayın neticesi 1 trilyon 260 milyar dolar olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve koordinasyonunda canla başla çalışan, 7 gün 24 saat büyük gayret sarf eden bir hükümet bulunduğunu dile getiren Bolat, Türkiye'yi daha çok büyütmek, geliştirmek, vatandaşların refah ve satın alma gücünü artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Bolat, son 5 senede Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler gibi olayların yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisini daha güçlü, istikrarlı yapmak için hep birlikte uğraşıyoruz. Geçen yıl, bu yıl dayanışma gösterdik, fedakarlık gösterdik ama 2025 yılının ilkbaharıyla rahatlamanın daha da artacağını göreceğiz. Faizlerde, kredi faizlerinde azalma meydana geldikçe ve dış pazarlarda yeni ihracat bağlantılarımızı artırdıkça inşallah rahatlamayı hep birlikte hissedeceğiz. Deprem maliyetleri 2025 yılı sonunda azaldıkça, artan kaynaklar başta emeklilerimiz, esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, KOBİ'lerimiz, memurlarımız, reel sektörümüz için yeni kaynaklar ve fırsatlar anlamına gelecektir. 2026'da inşallah istikrarlı bir şekilde hızımızı artırarak, güçlü ekonomimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Bakan Bolat, daha sonra basına kapalı devam eden programda iş dünyası temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Ticaret Bakan yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Mustafa Tuzcu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdulkadir Anık ve iş insanları katıldı.