Bakan Bolat açıkladı: İhracatçılara destek artacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yazılı açıklamasında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) "Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı"na katıldığını bildirdi.

MÜSİAD'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuna omuz veren önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle yükselen Türkiye ekonomisinin kararlı yürüyüşüne, iş dünyamızın fedakar ve gayretli insanlarıyla birlikte yön vermek bizler için hem bir görev hem de bir şereftir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye'nin, küresel alanda artan belirsizliklere rağmen ekonomik kalkınmasını ve büyümesini sürdürdüğüne dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

"Yılın ikinci çeyreğinde büyüme hızımız yüzde 4,8 oldu. Ekonomimiz son 20 çeyrektir üst üste büyümesini sürdürmektedir. Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci, G20'de ise 4'üncü konumdadır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ülkemizin 2025, 2026 ve 2027 yılları büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmektedir. Gayrisafi Yurt İçi Hasılamız (GSYH) 1 trilyon 474 milyar doları aşarak tarihi noktalara ulaştı. Mal ve hizmetler ihracatımızda 2025 yılı için belirlediğimiz 390 milyar dolarlık hedefimize ulaşmamıza sadece 1 milyar dolar kaldı."

İhracatçılara destek artacak

Ağustosta yıllık enflasyonun yüzde 32,95 ile son 45 ayın en düşük seviyesine gerilediğini anımsatan Bolat, yıl sonu hedeflerinin bu seviyeyi 20'li rakamlara düşürmek olduğunu bildirdi.

Bolat, işsizlik oranının yüzde 8 ile son 27 aydır tek haneli seviyelerde olduğunu, Merkez Bankasının faiz indirimine devam etmesiyle ihracatçılara sunulan reeskont kredisinin yüzde 25,5'e gerilediğini aktardı.

Yeni Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedeflere dikkati çeken Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, bütçemizden ihracatçılara ayırdığımız payı gelecek sene 45 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. İhracatçılarımızın da yoğun çabası ve emeğiyle mal ihracatımızın küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,07'ye yükseldi. Hazırladığımız yeni OVP ile ekonomimizin dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerine ulaşma noktasındaki yol haritasını şekillendirirken ihracatçılarımıza yönelik desteklerimizi ve pazar çeşitliliğini sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekonomimiz doğru yolda ilerliyor"

Ekonomideki göstergeleri paylaşan Bolat, şunları kaydetti:

"Veriler de açıkça göstermektedir ki ülkemiz ekonomisi doğru yolda ilerlemektedir. MÜSİAD'ın inançla, azimle ve vizyonla sürdürdüğü mücadelesi de bu yolda büyük desteklerimizden biridir. Biliyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye'miz, Yüce Allah'ın izniyle, Türkiye Yüzyılı'nı 'Ticaretin Yüzyılı' haline getirecektir. Bu kutlu yürüyüşte, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, hükümetimizin kararlı adımları ve iş dünyamızın samimi gayretleriyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."