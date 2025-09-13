Hafif Sağanak Yağışlı 23.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 13.09.2025 15:49

TMSF iki ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

TMSF iki ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı

TMSF'nin "Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Fonun kayyum olarak atandığı Üniversal Kimya Sanayi Ticaret AŞ ile Üniversal Gözlük Saat Optik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin mal, hak ve varlıklarından Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan "Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa sunuldu.

İki iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel, 209 milyon 100 bin lira olarak açıklandı.

İhaleye katılabilmek için 20 milyon 910 bin lira teminat ücreti yatırılması ve 14 Ekim saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor.

İhale 15 Ekim saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak.

Satış, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

