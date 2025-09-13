Parçalı Bulutlu 26.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 13.09.2025 13:59

Nitelikli halka arzların artırılmasına destek verilecek

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesi için fonlama alternatifleri oluşturularak, nitelikli halka arzların artırılmasına destek verilecek.

Nitelikli halka arzların artırılmasına destek verilecek

2026-2028 dönemini kapsayan OVP'ye göre, yatırımcı ve sermaye piyasalarına yönelik adımlar gelecek dönemde de sürecek. Bu kapsamda reel sektör şirketlerinin söz konusu piyasaların sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesi için fonlama alternatifleri çeşitlendirilecek. Alternatif finansal araçların geliştirilmesiyle yatırımcı tabanının da genişletilmesi sağlanacak.

Şirketlerin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak ve nitelikli halka arzların artırılması desteklenecek.

Sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı tabanının genişlemesi için yeni ürün, hizmet ve piyasalar geliştirilecek.

Sermaye piyasaları yapay zekayla denetlenecek

Kurumsal yönetim düzenlemeleri, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil, uluslararası standartlarla uyumlu şekilde güncellenecek. Pay piyasalarında payların alım satım işlemlerinde uygulanan takas süresinin kısaltılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Yapay zeka ve diğer teknolojiler sermaye piyasalarının denetiminde daha yaygın kullanılarak, bu piyasaların etkin işleyişi güçlendirilecek.

Sermaye piyasası uyuşmazlıklarında tahkimin etkinleştirilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları yapılacak. Sermaye piyasalarında sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezalar daha caydırıcı hale getirilecek.

Katılım sigortacılığının kapsayıcılığı artırılacak

Katılım finans ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla düzenleyici çerçeve geliştirilecek, ürün ve hizmet çeşitliliği artırılacak. Tamamen katılım esasına göre faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin düzenlemeler hayata geçirilecek.

Katılım esaslı faaliyet gösteren banka dışı finansal kuruluşlar için düzenleme altyapısı oluşturulacak. Katılım sigortacılığı mevzuat altyapısı geliştirilecek, katılım sigortacılığının ve katılım emeklilik planlarının kapsayıcılığı artırılacak.

Katılım finans sisteminin yaygınlaştırılması için çeşitli ürün ve hizmetler oluşturulacak, dönüşümü gerçekleştirecek ve sektörü destekleyecek mekanizmalar tesis edilecek.

