Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam konusuna ilişkin, "Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Asgari Ücret
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