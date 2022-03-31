Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından "Turunçgil Çeşit Geliştirme Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında mutasyon ıslahı yöntemiyle geliştirilen 1878 orta geç ve geç dönemde hasat edilen mandarin genotipi, araziye dikilerek 7 yıl Ar-Ge çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucunda turunçgil sezonunu uzatacak geç dönemde olgunlaşan, çekirdeksiz özelliği olan 7 "ümitvar" mandalina çeşidi geliştirildi.

Mandalinaların çeşit adayı olup olmadığının belirlenmesi için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.