Bakan Albayrak, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 4,5'lik büyümesiyle ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinin dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4,5 büyümeyle tamamladığının altını çizdi.

Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamlıyor.



Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah.#DeğişimBaşlıyor — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 29, 2020

Albayrak, "değişim başlıyor" etiketini kullanarak, "Salgın etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah" dedi.

"İstihdamı artıracağız"

Albayrak bir başka açıklamasında ise "Ekonomik aktivite, yılın son çeyreğinde potansiyel seviyesine dönecek, yılı pozitif büyüme ile tamamlayacağız. Üretim ve ihracat odaklı büyümeyi, reel sektörü öncelemeyi sürdürecek, yenilikçi-yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız. Para ve maliye politikalarının eş güdümü ile cari denge, potansiyel büyüme ve düşük enflasyon hedeflerimize eş zamanlı ulaşacağız. Türkiye, büyüme performansı açısından pozitif ayrışan, salgın sonrası dönemde de yıldızı parlayacak ülkelerin başında gelecek" değerlendirmelerini yaptı.