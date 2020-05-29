Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir tesisten soda külü yüklenen 72 konteyneri alıp, yola çıkan ve İstanbul Marmaray'dan geçiş yapan yük treni, bugün Tekirdağ Garı'na ulaştı.

Treni garda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da aralarında bulunduğu protokol karşıladı.

Trendeki konteynerler, Asyaport Limanı'ndan denizyoluyla Güney Afrika Cumhuriyeti Durban Limanı'na gönderilecek. Konteynerleri, limanda hazır bekleyen gemiye yükleme çalışması başladı. Yüklerin 30 günde varış noktasına ulaştırılması planlanıyor.

"Burada ilk defa bir tren katarı görüyoruz"

Yük trenini karşılama töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Burada ilk defa bir tren katarı görüyoruz. Bunun ilk defa olmasının özelliği de ilk defa konteynerlerle yük taşınıyor. Buradaki konteynerler, gemilere yüklenmek suretiyle dünyanın dört bir tarafına ulaştırılabilecek. Aslında Tekirdağ'a gelen ilk trenimiz bu. Daha önceki Çorlu'ya gelmişti. Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi'ndeki bir firmanın üretimi için gerekli olan malzemeler, temin edilmişti. Bundan sonra bu trenleri, bu katarları daha çok göreceğiz. Bu katarların, demiryoluyla taşınmasının pek çok faydası var. Burada görmüş olduğunuz bir konteyner, bir TIR'a yükleniyordu. Eğer demiryolu ile taşınmazsa, denizyolu ile taşınmazsa, düşünün karayollarımızın hali nice olur. Bir o kadar TIR, bir o kadar insan gücü, bir o kadar zahmet, hepsi bir araya gelecekti. Çevre kirliliğini de bunun içinde hesap etmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.



