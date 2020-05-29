Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi, Karadeniz seferine başladı.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" Karadeniz seferi için yola çıktı. https://t.co/8vNWY9w8rF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Fatih sondaj gemimiz, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olan bu anlamlı günde Boğaz'ı geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e yol aldı. Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Fatih sondaj gemimiz, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olan bu anlamlı günde Boğaz'ı geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e yol aldı.



Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/i1g2CAY8ta — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2020

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde yola çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı Fatih gemisi, 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığında.

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde yola çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı Fatih gemisi, 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığında.

Dünyada yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemi arasında

Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.

"Upgrade" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.

12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.

Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.

Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.