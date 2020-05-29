Bakan Gül'ün normalleşme tedbirleri ile ilgili açıklamaları şöyle:

1 Haziran itibarıyla iddianame düzenlenmesi, kabul edilmesi ve dava açılması başlayacak.

Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz.

Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek.



Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek.

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