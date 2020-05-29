Koronavirüsle mücadele önlemleri nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır cuma namazlarının cemaatle kılınmadığı camilerde belirlenen kurallara uyularak ilk cuma namazı kılındı.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, camiler bugün cemaatle buluştu.

Salgın tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ibadetin yasaklandığı camilerde vatandaşlar saf tuttu.

Cami bahçelerinde kılınan cuma namazı öncesinde şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthaneler, tedbirler kapsamında kapalı tutuldu.

Maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu açık alan, yeşil saha ve cami bahçelerine seccadeleri ile gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.

Güvenlik güçleri ve ekiplerce tedbirlerin yoğun şekilde uygulandığı alanlarda, belediye ekiplerince seccadesi bulunmayan vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı ve dezenfekten solüsyonu sıkıldı.

Kronik rahatsızlığı ya da yaştan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olanların ise sağlıklarının riske atılmaması için cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmedi.