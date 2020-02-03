Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, büyümenin öncü göstergesi İmalat PMI'ın (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ocakta 51,3 olduğunu belirtti.

2019'u tüm göstergelerde sağladıkları beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapattıklarını ifade eden Albayrak, "2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi.