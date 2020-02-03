Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü bir başlangıç yaptık
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümenin öncü göstergesi Satın Alma Yöneticileri endeksinin ocakta 51,3 olduğunu belirterek, 2020'ye güçlü bir başlangıç yapıldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, büyümenin öncü göstergesi İmalat PMI'ın (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ocakta 51,3 olduğunu belirtti.
2019'u tüm göstergelerde sağladıkları beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapattıklarını ifade eden Albayrak, "2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi.
Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak’ta 51,3 oldu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 3, 2020
2019’u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020‘ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak berat albayrakSon Güncelleme: 3 Şubat 2020 Pazartesi 11:05
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