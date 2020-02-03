Gram altın ne kadar 2020… Çeyrek altın fiyatları… Altında son fiyatlar
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altındaki son fiyatları derledik.
Gram altın alışı 304 lira 02 kuruştan satışı ise 304 lira 08 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 485 lira 74 kuruşken satış fiyatı 496 lira 73 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 3 Şubat güncel altın fiyatları…
Altının ons fiyatındaki yüzde 0,34’lik düşüşe paralel olarak gram altın da yüzde 0,42 değer kaybetti.
Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,23 değer kazandı. Çeyrek altın 485 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 040 liradan satılıyor.
İşte altındaki son fiyatlar…
Ons
Alış: 1.580,99 dolar
Satış: 1.581,22 dolar
Gram
Alış: 304,02 lira
Satış: 304,08 lira
Çeyrek
Alış: 485,74 lira
Satış: 496,73 lira
Yarım
Alış: 968,44 lira
Satış: 993,45 lira
Cumhuriyet
Alış: 2.010,00 lira
Satış: 2.040,00 lira