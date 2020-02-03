Ehliyet yenileme süresi uzatıldı. Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler neler yapmalı? Yeni ehliyet nasıl alınır? Yeni ehliyet için gerekli evraklar nelerdir, ücret ne kadar? İşte cevapları…

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 2 sene daha uzatıldı. Buna göre ehliyet yenilemek için son tarih 31 Aralık 2022.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Amaç mağduriyetlerin önüne geçmek

1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen sürenin İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Karar, eski ehliyetlerin yenisi ile değiştirilmesi sürecinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla alındı.

Yeni tip çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyordu.

Böylece yeni ehliyetlere geçiş için verilen süre 2 yıl daha uzatılmış oldu.

Yeni ehliyet nasıl alınır?

31 Aralık 2022 tarihinde eski tip sürücü belgesi geçerlilik süresi sona ereceğinden sürücülerin yeni tip sürücü belgesi alması gerekiyor. Yeni tip sürücü belgeleri 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştı.

Ehliyeti yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden randevu alınabiliyor. Randevusuz giderek de yeni sürücü belgesi alınabiliyor.

Ehliyet için gerekli belgeler neler?

-Kimlik Belgesi

-Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.) ya da eski sürücü belgeniz

-Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

-Sürücü Sağlık Raporu

-Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

-1 adet biyometrik fotoğraf

-Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

-Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

2020 Ehliyet harçları ne kadar?

-Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde​​​​​​

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13,00 TL

-Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde​​​​​​

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200,00 TL

-İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin

“Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 37,00 TL

“Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 200,00 TL

“A, A1, A2, F” sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 249,30 TL

“B” sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 751,70 TL

“B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1254,20 TL

ödeme yapılması gerekmektedir.

Sürücü Belgesinde Kullanılacak Fotoğraf Nasıl Olmalıdır?

Sürücü belgelerinde kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biyometrik olması gereklidir.

Sürücü belgesi başvurusunda kişinin ibraz ettiği fotoğraf taranarak sisteme kaydedildikten sonra başvuru sahibine iade edilir. Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan ve biyometrik olmayan fotoğraflar kabul edilmez.

Aday Sürücülük Nedir?

01.01.2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir.

Aday sürücü olarak kabul edilen kişiye verilen sürücü belgesinin üzerinde “aday sürücü” olduğuna dair herhangi bir ibare yer almayacaktır. Ancak sistemden aday sürücü olduğu görülecektir.

İki (2) yıllık aday sürücülük süresi sonunda sürücü belgesi yenilenmeyecektir.

Aday sürücülük belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunludur.