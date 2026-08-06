Açık 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.08.2026 16:21

Avrupa'da gaz depolarının doluluğu 2011'den bu yana aynı dönemin en düşük seviyesinde

Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı 5 Ağustos itibarıyla yüzde 57'ye gerileyerek, 2011'den bu yana aynı tarihte ölçülen doluluk seviyeleri karşılaştırıldığında en düşük seviye olarak kaydedildi.

Avrupa'da gaz depolarının doluluğu 2011'den bu yana aynı dönemin en düşük seviyesinde

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, geçen yıl aynı dönemde depoların doluluk oranı yaklaşık yüzde 70'ti.

2025/26 kış sezonunun ardından depolardaki düşük seviyeler, önceki yıllarda olduğu gibi yaz aylarında hızla toparlanamadı. Bunun temel nedeni, İran Savaşı sonrasında küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasının ciddi şekilde sıkılaşması, fiyatların hızla yükselmesi ve Orta Doğu dışında kalan spot LNG kargoları için Asyalı alıcıların Avrupa'dan daha yüksek fiyat vermesi oldu.

Bu nedenle Avrupa'nın, depolarının aralık başında yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşmasını öngören hedefini yakalayamama riski bulunuyor.

Analistler, depolardaki düşük seviyenin özellikle soğuk bir kış yaşanması halinde kasım-mart döneminde doğal gaz fiyatlarında sert yükselişlere yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Katar'dan LNG arzındaki kesintiler nedeniyle piyasada yakın vadeli kontrat fiyatlarının uzun vadeli kontratlardan daha yüksek olduğu ters piyasa yapısı oluştu. Bu durum, şirketleri depolama yapmaya teşvik etmezken, Avrupa'yı kış koşullarına ve Orta Doğu'dan LNG akışının ne zaman normale döneceğine ilişkin belirsizliğe karşı daha kırılgan hale getirdiği ifade ediliyor.

Ayrıca, Merkezi İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin yayımladığı basın açıklamasında, Avrupa'nın tarihsel olarak düşük doğal gaz depolama seviyelerinin 2026/27 kışında arz güvenliğini riske attığını belirtti.

ETİKETLER
Doğal gaz
Sıradaki Haber
5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Çerçeve Kanun Teklifi Komisyon'da görüşülüyor
15:38
İletişim Başkanı Duran: Mekke Anlaşması tarihi bir adımdır
15:32
Çinli yapay zeka modeli, İngiltere hükümetinin test ortamından kaçmayı başardı
15:38
İhracatta hedef ülkelere 6 ayda 94 milyar dolarlık satış yapıldı
15:26
Yeni yangın havuzları orman yangınlarıyla mücadeleye güç katacak
15:20
Ordu Şehir Hastanesi eylülde hasta kabulüne başlayacak
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
ASELSAN'ın geliştirdiği "TOLUN P"den tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ