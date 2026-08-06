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Bilim Teknoloji
AA 06.08.2026 15:40

5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını açıkladı.

5G abone sayısı 4 ayda 44,5 milyona ulaştı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 5G abone sayısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye genelinde, 1 Nisan'dan itibaren 5G'nin mobil şebekelerde kullanılmaya başlandığını hatırlatan Uraloğlu, "Daha ilk günden 21 milyon abone, bu teknolojiyle buluştu. Bugün ise bu sayı, 44,5 milyon oldu. Yaklaşık 4 ayda ülkemiz nüfusunun yarısından fazlası 5G ile buluştu, başka bir ifadeyle her iki kişiden biri 5G abonesi oldu." ifadelerini kullandı.

"Her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak"

Uraloğlu, haberleşme ve bilişim sektörünün, bugünün en stratejik alanlarından biri olduğuna dikkati çekti.

5G'nin sadece bir teknoloji değil, Türkiye'nin ekonomisini, sanayisini, sağlığını, ulaşımını ve tarımını dönüştürecek bir çağın adı olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"5G, 4,5G'ye kıyasla ultra düşük gecikme süreleri ve yoğun cihaz bağlantısı kapasitesiyle, Türkiye'yi dijital dönüşümün merkezine taşıyacak. Ulaşımda tam otonom sürüş ve akıllı yol uygulamalarıyla, yol güvenliği artacak, trafik daha verimli yönetilecek. Sanayide akıllı fabrikalar, otonom robotlar ve anlık veri analiziyle üretim süreçleri optimize edilecek. Akıllı şehirlerde enerji yönetiminden otopark sistemlerine kadar her alanda yenilikçi çözümler hayat bulacak."

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5G Abdulkadir Uraloğlu
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