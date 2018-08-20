ATO’dan “yerli ve milli” kamu spotu

ATO milli ve yerli üretimin önemine dikkat çekmek için, iki ayrı film hazırladı. Kamu spotu olarak hazırlanan filmlerin ilkinde, Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan ilk üretim tesislerinden görüntüler yer aldı.

Filmde, “95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği İstiklal mücadelesini Cumhuriyet’le taçlandıran Türkiye’nin bir hayali vardı; hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak” ifadesine yer verildi.

“Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi sesiyle “Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir” sözlerinin yer aldığı filmde, “Aşkla bağlandık hedeflerimize alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi, özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sesinden “Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirme durumunda ve sorumluluğundayız” ifadesine yer verilen filmde yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekildi.

“Tasarımı teknolojisi üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli”

İkinci filmde ise Türkiye’nin bilim ve teknolojide kat ettiği gelişmeye dikkat çekildi. Türkiye’nin ileri teknoloji üretimi yapan tesislerinde çekimler yapılarak hazırlanan filmde, “Milli ve yerli olmak durmadan çalışmaktır, en iyisine ulaşmak için” denildi.

Filmde, “Milli ve yerli olmak birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim merkezi teknoloji üssü, ileri sanayi merkezi Türkiye” sözleri yer aldı.

“Milli ve yerli üretim yapan firmalarımızla gurur duyuyoruz”

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, milli ve yerli üretimin önemine dikkat çekmek amacıyla filmler hazırlattıklarını belirterek, milli ve yerli üretimle Türkiye’nin küresel anlamda arzu ettiği büyüklükte Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime ulaşabileceğini kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun en son açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre, Haziran 2018’de imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payının yüzde 94,3 olduğunu kaydeden Baran, imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payının yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerinin payının ise yüzde 37.6 olduğunu söyledi.

İthalat bağımlılığının azaltılması için sanayide milli ve yerli üretim hamlesi başladığını hatırlatan Baran, “Türkiye son 10 yılda her alanda olduğu gibi milli ve yerli üretimde de atak yaptı. Bugün Türkiye İHA’lardan Metro’ya kadar en yüksek teknolojiyi üretip ihraç eden bir ülke. Milli ve yerli üretim yapan firmalarımızla gurur duyuyoruz. “Made in Turkey” yazan ürünlerimiz tüm dünyada aranır hale gelinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: İHA