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Doğalgaz ithalatı haziranda yüzde 19 azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,04 azalarak, 2 milyar 922 milyon metreküpe indi.

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Doğalgaz ithalatı haziranda yüzde 19 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "2018 Haziran Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl haziranda 3 milyar 609 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 19,04 azaldı ve 2 milyar 922 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 2 milyar 411 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 511 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl haziran ayında en fazla doğalgaz 1 milyar 444 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 578 milyon metreküple Azerbaycan, 388 milyon metreküple Cezayir izledi.

Doğalgaz stoklarında önemli artış

Haziranda doğalgaz tüketimi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,57 azalarak 2 milyar 683 milyon metreküp oldu.

Haziranda doğalgaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yıl haziranda Yunanistan'a 55,46 milyon metreküp doğalgaz gönderilirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 53,24 azalışla 25,95 milyon metreküpe düştü.

Kaynak: AA 

Etiketler: EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, doğalgaz ithalatı
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