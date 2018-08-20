Ay çekirdeği üreticisinin yüzü gülecek

Türkiye çerezlik ay çekirdeği üretiminin yüzde 15'inin gerçekleştirildiği Kırıkkale'de ilkbahar ayları ile haziran ve temmuzdaki yağışlar, üreticinin kalite ve rekolte beklentisini yükseltti.

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, kentte 306 bin hektar ekilebilir alan bulunduğunu ve bunun yüzde 65-70'inde hububat tarımı yapıldığını söyledi.

Yaygın olarak ekimi yapılan hububatın yanı sıra Kırıkkale'de Türkiye'nin çerezlik ay çekirdeği üretiminin yüzde 15'inin gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlimizde yıllara göre değişmekle 80-130 bin dekar alanda çerezlik ay çekirdeğinin ekilişi yapılıyor. Dekar başına ortalama kuru tarımda 80-100 kilogram, suluda ise 200-250 kilogram arasında verim alıyoruz. İlimizde düzenli bir şekilde çerezlik ay çekirdeğini alan firmalar var. Çiftçimiz pazar problemi yaşamadan hasat ettiği ürünü kolayca satabiliyor. Türkiye'nin çerezlik ay çekirdeği ihtiyacının yüzde 15'ini biz karşılıyoruz. Bunun yanında azımsanmayacak derecede yağlık ayçiçeği ekimi de yapılmaktadır."

Yılmaz, Türkiye'nin son yılların en yağışlı haziran ve temmuz ayını yaşadığını, bu yağışların ayçiçeği verimini olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Yağlık ayçiçeğinde dekarda 400 kilogram beklentisi

Çerezlik ay çekirdeğinde eylül ayının ikinci haftası gibi hasadın başlayacağını anlatan Yılmaz, "Çiftçilerimizin hazırlıkları tamam. Yağışların bol olmasıyla çiftçilerimiz çok ümitli. Yağışlar hem verimi hem de rekolteyi artırdı. Bu yıl dekar başına kuruda 100, sulu da ise 250 kilogramdan fazla rekolte bekliyoruz. Verim tahminlerimiz bunları gösteriyor. Yağlık ayçiçeğinde de 400 kilograma kadar verim bekliyoruz" dedi.

Çiftçi Ragıp Akyüz ise 100 dekar alana çerezlik ay çekirdeği ektiğini söyledi.

Yağışlar sayesinde bu yıl yüksek kalite ve rekolte beklediklerinin altını çizen Akyüz, "Yağışlarımız bahar aylarında çok güzel oldu. Ürünlerimiz tam su istediği zaman bol yağış aldı. Artık hasadı bekliyoruz. 250 kilogramın üzerinde ürün bekliyoruz. Yağlık ay çiçeğinde de 400 kilogramın üzerinde beklentilerimiz var" diye konuştu.

Akyüz, alternatif ürün ekmek isteyen üreticilere hiç düşünmeden çerezlik ay çekirdeği ekmelerini tavsiye etti.

Kaynak: AA