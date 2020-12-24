Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları Çin hariç yükseldi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 26.668 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 103,6 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 kazançla 46.753 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 primle 26.387 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,7 artarak 2.806 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı.
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