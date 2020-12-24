Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz." dedi.

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