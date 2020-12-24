Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Kasım ayında 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Bakan Varank, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık." ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, "Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz." dedi.
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