Sultan 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme- boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde liman ve endüstri bölgelerinden oluşan proje geliştirildi.

Bölge, 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alındı. 6 milyon metrekarelik alan 2015 yılında 'Filyos Endüstri Bölgesi' ilan edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İnşaatı 2016 yılında başlayan ve üst yapısı büyük ölçüde biten Filyos Limanı, tamamlandığında Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde de önemli konumda bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından endüstri bölgesinin altyapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu yönetici şirket, geçen yıl çalışmalara başladı.

İlk konukları Fatih ve Kanuni

Filyos Limanı'nın önemi, Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle de daha da arttı. 2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, bir anda doğal gaz aramalarının merkezi konumuna geldi.

Limanın ilk konuğu Fatih sondaj gemisi oldu. Fatih, doğal gaz çalışmaları öncesi 30 Haziran 2020'de Filyos'a geldi ancak sondaj öncesi son hazırlıkları nedeniyle limana girmedi. Fatih'in Zonguldak'ın 175 kilometre açığında bulduğu 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin ardından ise limanda hummalı bir çalışma başladı. Fatih sondaj gemisinin tüm ihtiyaçları Filyos Limanı'ndan karşılandı.

[Fotoğraf: DHA]

Kanuni sondaj gemisi ise Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarına katılmak üzere 13 Ekim'de kule montajı için limana giriş yaptı. Kule montajı tamamlanan Kanuni'nin sondaj öncesi diğer hazırlıklarını tamamlamasının ardından 2021'in ilk aylarında doğal gaz arama çalışmalarına başlaması bekleniyor.

TPAO limana kurduğu üssü genişletiyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sondaj gemilerinin lojistik ve ikmal faaliyetlerini gerçekleştirmek için limana üs kurdu. Limanın sol giriş kısmında çalışmalarını sürdüren TPAO, doğal gaz rezervinin karaya çıkarılması konusundaki planlamaları dahilinde limandaki çalışma alanını genişletmek istiyor.

Doğal gazın karaya nereden ve nasıl çıkarılacağı konusunda henüz resmi bir açıklamada olmasa da Filyos Limanı'ndan çıkarılmasının planlamalar dahilinde olduğu ve buna göre bir çalışma hazırlandığı öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yeni istihdam alanı

Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım, Filyos Limanı'nın 25 milyon ton kapasitesiyle önemli bir ticaret alanı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Doğal gazın keşfiyle birlikte doğal gazın karaya çıkış noktası olarak kullanılabilecek aslında en optimal alan olma özelliğini koruyacak. Filyos Limanı ayrıca büyük tesislere, büyük firmalara ev sahipliği yapacakmış gibi gözüküyor. Bu bölgede de bazı değişiklikleri de getirecek. Büyük ölçekli firmaların buraya geliyor olması bir istihdam meselesini gündeme getirecek. Firmaların ihtiyaç duyacağı iş gücünün buraya çekilmesine dair bazı politikaların gerekliliğini ifade edebiliriz burada."

[Fotoğraf: DHA]

"Taş kömürünün ardından doğal gaz ülkeye katkı sağlayacak"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşmesinde önemli rolü bulunan Zonguldak'ın doğal gaz rezerviyle de ülkenin enerji ihtiyacında önemli yere geldiğini söyledi.

Zonguldak'ın Türkiye'nin enerji üssü konumuna geldiğini belirten Yeşil, "Bu şehir Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Türkiye’ye hizmet etmiş, yer altından çıkarmış olduğu taş kömürü ile Türkiye’nin kalkınmasında büyük bir rol almıştır. Zonguldak çok bedeller ödemiş bir ilimizdir. Sonuç itibariyle çok maden şehidimiz vardır. Yer altı kaynağımızın dışında Zonguldak açıklarında da doğal gaz bulunması bizler için çok sevindiricidir. Bunun Zonguldak üzerinden Türkiye’ye dağıtımı konusunda daha önce taleplerimiz oldu. Bunun Zonguldak’tan Türkiye’ye dağıtılması hem Zonguldak halkı hem de Türkiye ekonomisi için çok önemlidir" dedi.