Puslu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.12.2023 09:37

AR-GE veya tasarım merkezi personelinin gelir vergisi teşvikine düzenleme

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan bilişim personeli ile bunlar dışında kalan personelin gelir vergisi stopaj teşvikine ilişkin düzenleme yapıldı.

AR-GE veya tasarım merkezi personelinin gelir vergisi teşvikine düzenleme
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve buna ilişkin ek karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanunlarda belirtilen gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleriyle AR-GE veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran, 2024 yıl sonuna kadar, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline yüzde 100, bunlar dışındaki personele yüzde 75 olarak uygulanacak.

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
Vergi
Sıradaki Haber
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:46
MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe
10:43
Giresun'da üniversite özlemi yaşayan 10 kadın üniversitelilerle derse girdi
10:42
Yurt dışından emeklilerin taşıtları aralıksız 4 yıl ülkede kalabilecek
10:38
Adana'da bir tırda yüzlerce silah parçası ele geçirildi
10:37
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
10:35
2024 yılı tanıklık ücret tarifesi belli oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ