VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen altında 7.949,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 7.950,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.