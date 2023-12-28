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Dünya
AA 28.12.2023 06:21

İran ve Rusya'nın ticarette dolar yerine ulusal para kullanma konusunda anlaştığı duyuruldu

İran ile Rusya'nın ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimleriyle ticaret konusunda vardığı anlaşmanın nihai sonuca ulaştığı bildirildi.

İran ve Rusya'nın ticarette dolar yerine ulusal para kullanma konusunda anlaştığı duyuruldu

İran resmi ajansı IRNA'nın, İran Merkez Bankasına dayandırdığı habere göre, karşılıklı ticaretten doların çıkarılmasına ilişkin anlaşma, iki ülkenin merkez bankası başkanları arasında Rusya'da yapılan toplantıda sonuçlandı.

ABD yaptırımları altındaki İran ve Rus bankalarının bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalar arası sistemleri kullanabileceği belirtildi.

İran ile Rusya, Temmuz 2022'de karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Temmuz 2022'de Tahran'daki görüşmesinde, küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir." demişti.

Putin de buna karşılık, ABD'nin doları baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını kaydederek, İran ile Rusya'nın ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını tasarladığını söylemişti.

İran, 25 Aralık'ta Rusya'nın öncülüğünü yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.

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