Eyfel Kulesi tasarımcısı Eiffel'in ölümünün 100. yılında grev nedeniyle kapalı kaldı

Eyfel Kulesi'nin işletmesinden sorumlu şirket SETE'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kulenin ziyarete kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kulenin personelinin bir kısmının greve gitmesi nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi. Böylece kule, tasarımcısı Eiffel'in ölümünün 100. yılında ziyarete kapalı kaldı.

Açıklamada, kulenin çevresinin ve bahçesinin ziyaret edilebileceği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kule çalışanları, SETE'nin mali politikasına tepki olarak greve gitti.

Eyfel Kulesi'nin arkasında isim

Fransa'nın Dijon kentinde 15 Aralık 1832 dünyaya gelen Eiffel, 27 Aralık 1923'te Paris'te 91 yaşında hayatını kaybetti.

Eiffel, yapımında büyük rol oynadığı Eyfel Kulesi'ni 1889 Dünya Fuarı (Expo) için inşa etti.

Fransız mimar, ABD'deki dünyaca ünlü Özgürlük Heykeli'nin demir armatürünü de tasarladı.