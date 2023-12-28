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Dünya
AA 28.12.2023 06:08

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelan ve selde ölenlerin sayısı 40’a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde dün yaşanan sel felaketi ve toprak kayması sonucu ölenlerin sayısı 20’den 40’a yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki heyelan ve selde ölenlerin sayısı 40’a yükseldi

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Kivu eyaletinin Bukavu şehrine bağlı Kalingi köyünde son 4 gündür etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarında 40 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Aynı bölgede Mayıs 2023'teki şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 425 kişi yaşamını yitirmişti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

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