Altın piyasasında, en düşük 459 bin, en yüksek ise 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,84 artarak 470 bin 700 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 995 milyon 644 bin 587,25 lira, işlem miktarı ise 6 bin 451 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 33 milyon 621 bin 853,53 lira oldu.