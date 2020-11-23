Türkiye, son yıllarda petrol arama faaliyetlerinde ileri bir noktaya geldi. Serüvenin başladığı Batman'daki kuyuda üretim kesintisiz devam ediyor.

1935 yılında yürürlüğe giren 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün (MTA) kurulmasının ardından Raman Dağı'nda başlayan arama faaliyetleri sonucu 1946 yılında 8'inci kuyuda petrol bulundu.

1346 metrede bulunan ham petrol 8 Mart 1948'de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törenle çıkarılmaya başlandı.

[Fotoğraf: AA]

"Günlük ortalama 35-40 varil ham petrol üretimi sağlanıyor"

Aradan geçen 72 yılda Raman-8 kuyusundan 1 milyon tonu aşkın ham petrol çıkarıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, Raman-8'in Türkiye için önemini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Demir, kuyudan 72 yılda 1 milyon tonun üzerinde üretim sağlandığını söyleyerek, "Raman-8 kuyusunda şu anda günlük ortalama 35-40 varil ham petrol üretimi sağlanmakta. Emektar bir kuyumuz. Ülkemizin petrol serüveninin başladığı ilk yerdir Raman-8 kuyusu. Petrolcülüğün simgesi anlamına gelen Raman-8 kuyusuna gözümüz gibi bakıyoruz" dedi.