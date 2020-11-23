Bu hafta gözler ekonomik verilerde olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı sektörel güven endekslerini salı günü açıklayacak.

Sektörel güven endekslerinin tümünde geçen ay artış yaşanmıştı. Hizmet sektörü güven endeksi ekim ayında 79,7, perakende ticaret güven endeksi 95, inşaat sektörü güven endeksi 83,8 olmuştu.

Cuma günü ekonomik güven endeksi açıklanacak

Merkez Bankası'nın açıklayacağı kasım ayı reel kesim güveni ve kapasite kullanım oranı da salı günü belli olacak.

Reel kesim güven endeksi, ekimde 108,1'e yükselmişti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre artış göstererek 75,4 olmuştu.

Cuma günü ise kasım ayı ekonomik güven endeksi yayımlanacak. Endeks, ekim ayında artış göstererek 92,8'e çıkmıştı. Aynı gün ekim ayına ilişkin motorlu taşıt istatistikleri de açıklanacak.

Piyasalar, Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu da takip edecek.