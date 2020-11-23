Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,93 seviyesinde işlem görüyor.

Son iki haftalık dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile Türk lirası dolar karşısında yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı. Geçen hafta en yüksek 7,7989 en düşük 7,5160 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,6394'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 7,7940'tan işlem gördü.

23 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: