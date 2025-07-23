Altının kilogram fiyatı 4 milyon 456 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 447 bin lira, en yüksek 4 milyon 465 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2 artışla 4 milyon 456 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 405 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 869 milyon 288 bin 175,99 lira, işlem miktarı ise 871,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 924 milyon 288 bin 50,39 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, NM Global Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.