Puslu 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.11.2025 09:28

Altının gramı 5 bin 610 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 610 liradan işlem görüyor.

Altının gramı 5 bin 610 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 434 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 5 bin 610 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 403 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 495 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 4 bin 134 dolarda seyrediyor.

ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması varlık fiyatları üzerindeki etkileri oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin sürmesi de değerli madenlerin yükselmesini sağladı.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da Zew endeksleri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 950 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Altın Yatırım Araçları
Sıradaki Haber
MGK Genel Sekreterliği 20 uzman yardımcısı alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:40
Aşırı hava olayları son 10 yılda 250 milyon kişiyi yerinden etti
10:31
Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde yıllık bazda arttı
10:29
Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda arttı
10:39
Katil İsrail ordusu Gazze’de sivilleri keyfi olarak öldürdüklerini itiraf etti
10:28
Bakan Bolat: İhracat, sanayi üretimindeki artışı güçlendiriyor
10:19
Trump, BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açmayı değerlendiriyor
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
FOTO FOKUS
Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
Arızalanan metrobüs yoğunluğa neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ