Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.11.2025 14:41

Milli Piyango, 419 bin kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulundu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, bugüne kadar 419 bin 158 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulundu.

Milli Piyango, 419 bin kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulundu
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanlığınca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan verilerden derlenen bilgilere göre, Bakanlık tarafından uluslararası standartlara uyumlu şekilde mali suçlarla mücadele ediliyor.

Yasa dışı bahisle hızlı ve etkili şekilde mücadele edebilmek finansal işlemler askıya alınırken bu kapsamda ertelenen işlem tutarı 2024'te 2,2 milyar lira, bu yılın 7 ayında 3,6 milyar lira oldu.

1473 internet sitesine erişim engeli

Milli Piyango İdaresi (MPİ) de geçen yıl 232 bin 899, bu yılın ocak-ekim döneminde 69 bin 206 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinin erişime engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulundu.

Bu yıl mayıs ayından itibaren sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine oyun veya içerik sağlayan küresel içerik-oyun sağlayıcılarının sunucu ve bağlantı adreslerine de erişim engeli getirilmeye başlandı. Buna göre, mayıs-ekim döneminde 10 bin 519 sunucu adresi ile kumar ve yasa dışı bahis sitesine reklam ve yönlendirme yapan 1473 internet sitesi için erişim engeli kararı alındı.

Ayrıca, bugüne kadar 419 bin 158 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi için suç duyurusunda bulunuldu.

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi için yeni tedbirler

Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) tüm üye ülkeler nezdinde başlattığı 5'inci tur karşılıklı değerlendirme sürecinin Türkiye açısından başarıyla tamamlanması amacıyla da çalışmalar devam ediyor.

MASAK tarafından yürütülen çalışmalarla, suç gelirlerinin aklanması, terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında yükümlü grubu genişletildi. Ulusal Risk Değerlendirmesi Belgesi güncellendi, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanıyla Mücadeleye ilişkin Strateji Belgesi ve Ulusal Risk Değerlendirmesi hazırlandı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da "yükümlü" kabul edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile kripto varlık işlemlerinde uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirler detaylandırılarak ek tedbirler getirildi.

ETİKETLER
Bahis Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Doğal gazı 81 ilimizin tamamına ulaştırdık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:01
Ermenistan'da Türkçeye ilgi artıyor
14:35
Fransa'nın önde gelen enstitüsünde Filistin konulu konferans iptal edildi
14:18
Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor
14:16
İspanya'da kuş gribi alarmı: 2 milyondan fazla kümes hayvanı itlaf edildi
14:14
Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara ve evleri yıkmaya devam ediyor
13:48
Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Sason’da kış hazırlığı: Cevizli sucuk ve pestil mesaisi
Sason’da kış hazırlığı: Cevizli sucuk ve pestil mesaisi
FOTO FOKUS
Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki izleri
Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki izleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ