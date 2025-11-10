Duman 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.11.2025 10:31

Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık bazda arttı

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,2 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık bazda arttı

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 artış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, yıllık bazda yüzde 6 artış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azalış kaydetti.

ETİKETLER
Sanayi Üretimi TÜİK
Sıradaki Haber
Borsa güne 10.974,29 puandan başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
11:31
TBMM son 13 ayda 405 bin ziyaretçiyi ağırladı
11:17
Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında sona gelindi
11:14
DMM'den "10 Kasım" iddialarına yalanlama
11:10
Türkiye’de bir yılda 120 milyon ton atık oluştu
10:59
Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle anlamlı uçuş
Sason’da kış hazırlığı: Cevizli sucuk ve pestil mesaisi
Sason’da kış hazırlığı: Cevizli sucuk ve pestil mesaisi
FOTO FOKUS
Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki izleri
Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki izleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ