MSB'den "Barış Kartalı"na ilişkin paylaşım

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "gökyüzündeki gözü" olarak nitelendirilen "Barış Kartalı" uçağının uçuş hattındaki hazırlıkları ve personelin bayramlaşma anlarına yer verildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2026

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin en keskin gözü, gökyüzündeki gururumuz Barış Kartalı Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı'mız, uçuş hattında yapılan bayramlaşmanın ardından görevine kanat açtı. Bayramın huzuru yüreklerde, vatan nöbeti semalarda. Milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahramanlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun."

Görüntülerde, uçağın teknik kontrollerinin ardından havalanarak semadaki nöbetine başladığı anlar yer aldı.