Gündem
TRT Haber 21.03.2026 16:29

İletişim Başkanı Duran: STRATCOM Zirvesi güçlü bir irade beyanıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27-28 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek STRATCOM Zirvesi’nin, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde stratejik iletişimin gücüyle uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak aklı harekete geçirmeyi hedeflediğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran: STRATCOM Zirvesi güçlü bir irade beyanıdır
İletişim Başkanı Duran, İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Zirvenin yalnızca bir buluşma noktası olmadığını, aynı zamanda küresel sorunların çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanı niteliği taşıdığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti;

Küresel belirsizliklerin arttığı, jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde, STRATCOM Zirvesi vesilesiyle devlet ve hükûmet yetkililerini, diplomatları ve uzmanları İstanbul’da bir araya getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak amacımız; stratejik iletişimin gücünü kullanarak uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve ortak aklı harekete geçirmektir. Bu zirve, yalnızca bir buluşma değil; küresel meselelerin çözümüne yönelik güçlü bir irade beyanıdır.

 

Zirveye üst düzey katılım

27-28 Mart tarihlerinde gerçekleştireceğimiz zirvede, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan başta olmak üzere pek çok değerli isimle birlikte; uluslararası düzenin geleceğini, liderlik diplomasisini, ara buluculuğu ve stratejik iletişimin dönüştürücü rolünü ele alacağız. Değişen küresel anlatılar karşısında hakikatin, şeffaflığın ve güvenin önemini bir kez daha vurgulayacağız.

"İstanbul'dan barış ve istikrar sesi yükselecek"

İnanıyoruz ki; iletişim, krizlerin yönetiminde ve kalıcı çözümlerin inşasında en güçlü araçlardan biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda düzenlediğimiz STRATCOM Zirvesi ile küresel sorunlara ortak bir dil geliştirmeyi, diyalog kanallarını güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası sistemin inşasına katkı sunmayı hedefliyoruz. İstanbul’dan yükselecek bu güçlü sesin, dünyada barışa ve istikrara katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
“KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı” iddiasına yalanlama
