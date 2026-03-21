AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Nevruz ayrışmanın değil kucaklaşmanın bayramıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Nevruz Yenigün Kutlama" programı, bahçedeki protokol üyelerinin ateş yakarak üzerinden atlamasıyla başladı.

Doğumu ve üretkenliği simgeleyen yumurtaların, "Birlikte dayanışma ve güç birliği içinde yaşama" niyetini temsil eden tokuşturma etkinliği sonrası nevruzun tarihsel ve kültürel anlamını yansıtan video gösterimleri yapıldı.

Sanatçı Arslanbek Sultanov'un "Dombra" şarkısını seslendirdiği etkinlikte, sosyal medyada fenomen olan Music Bolalar grubu ile Türk devletleri sanatçı toplulukları sahne alarak çeşitli gösteriler sundu.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunduğu video mesaj da izletildi.

"Özünde daima birlik, beraberlik ve kardeşlik olmuştur"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, bu kutlu günün mazisinin binlerce yıl geriye uzandığını söyledi.

Zorlu, nevruzun bir mevsim dönemini değil, aynı zamanda bir yenilenmenin ve başlangıcın ifadesi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Nevruz, ecdadımız tarafından baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını selamlamak için büyük şenliklere, kutlamalara sahne olmuştur. Tarih boyunca nevruz bir gelenek olmanın ötesinde milletimizin ortak hafızasını ve kültürel sürekliliğini temsil eden çok önemli bir gün olmuştur. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bu miras farklı dönemlerde farklı isimlerle yaşatılmış ancak özünde daima birlik, beraberlik ve kardeşlik olmuştur. Milli mücadele yıllarında da anlamı daha da derinleşen nevruz, milletimizin yeniden diriliş ruhunu yansıtan önemli günlerden biri olmuştur. Nitekim 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı güne bizzat iştirak etmiştir."

Kutlamaların yıllar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde resmi bir hüviyet kazandığını aktaran Zorlu, şöyle devam etti:

"Unutulmamalıdır ki bu topraklarda kardeşlik ruhu nice fırtınalara göğüs germiş, sayısız oyunları boşa çıkarmıştır. Bizleri bölmek, aramıza nifak tohumları ekmek isteyenler elbette her devirde var olmuştur. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin dayanışma ruhunu, iç cephemizi bütünleştirme hedefimizi asla bozamayacaklar, söndüremeyecekler.

İşte bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz cephemizi sağlam tutmak, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek zorundayız. Nevruzun ruhu da işte tam da bize bunu hatırlatmaktadır. Ayrışmanın değil kucaklaşmanın, ötekileştirmenin değil ortak paydada buluşmanın bayramıdır nevruz. Güneydoğu'nun yükselen yıldızı, üretimiyle ve kültürüyle ülkemize değer katan güzel şehrimiz Gaziantep'te kutlamanın ayrı bir gururunu yaşıyoruz."

"Nevruz, gönüllerimize cemre olarak geldi"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise nevruz ateşini yaktıklarını belirterek, "Bu ateş bütün kötülüklerin gittiği, bütün savaşların durduğu, bütün iyiliklerin ve baharın geldiği bir ateş olsun diliyorum. Bu ateş, barışı getirsin, bu barış dünyadaki çocukların ölmediği yeni dünyayı inşa etsin. Nevruz yalnızca toprağa gelmedi. Nevruz, gönüllerimize cemre olarak geldi. Sevgiyle geldi." diye konuştu.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ise nevruz kutlamasında coşku ve kardeşlik duygusuyla bir arada olunduğunu kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubancybek Omuraliev de nevruzun UNESCO aracılığıyla uluslararası arenada tanınmasının önemine işaret etti.

Program, protokol ve vatandaşların bayramlaşması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.