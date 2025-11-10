Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.11.2025 21:48

ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 6 ay askıya aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını bildirdi.

ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 6 ay askıya aldı
[Şam | Fotoğraf: AA]

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü
ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü

Söz konusu kararın, 23 Mayıs'ta 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu kaydedildi.

ETİKETLER
Suriye ABD
Sıradaki Haber
Rusya'ya yurt dışından giren sim kartların internet erişimi engellenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
"Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada karar yazısına ulaşıldı
21:33
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
21:00
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
20:58
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama
20:14
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Atatürk'ün Kitap Dünyası" sergisi açıldı
20:14
Rusya'ya yurt dışından giren sim kartların internet erişimi engellenecek
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
FOTO FOKUS
Bakan Kurum, Sakarya'da TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Sakarya'da TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ