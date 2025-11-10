Rusya'ya yurt dışından giren sim kartların internet erişimi engellenecek

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sim kartların kullanımına ilişkin alınan yeni önleme yer verildi.

Rus telekomünikasyon şirketlerinin, İHA'lara karşı güvenlik gerekçesiyle yeni bir uygulamaya geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Eğer bir sim kart Rusya'ya yurt dışından giriş yaparsa, söz konusu sim kartın şahıs tarafından kullanıldığının teyit edilmesi gerekecek. Teyit edilene kadar sim kartın internet erişimi engellenecek." denildi.

Uygulamanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğinin belirtildiği açıklamada, "Rus operatörlere ait sim kartlar da 72 saat boyunca kullanılmazsa söz konusu kısıtlamaya tabi tutulacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sim kartlardaki kısıtlamanın kaldırılması için vatandaşların kısa mesajla gelen bilgilerde belirtilen adımları atmalarının veya çağrı merkezlerini aramalarının gerekeceğine işaret edildi.

Rus yetkililer, ülkede saldırılar gerçekleştiren İHA'ların hedeflerine ulaşabilmek için sim kartlardan da faydalandığını açıklamıştı.