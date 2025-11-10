Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
AA 10.11.2025 19:50

Trump: Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmeli

ABD Başkanı Donald Trump, hava trafik kontrolörlerinin derhal işlerine dönmesi gerektiğini belirterek, iş başı yapmayanların maaşlarından önemli ölçüde kesinti yapılacağını bildirdi.

Trump: Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmeli

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Tüm hava trafik kontrolörleri derhal işine dönmelidir. Bunu yapmayanların maaşlarından ciddi kesinti yapılacaktır." ifadelerini kullanan Trump, hükümetin kapanması sırasında hiçbir izin almayan, "büyük vatansever" hava trafik kontrolörleri için kişi başı 10 bin dolar ikramiye verilmesini tavsiye edeceğini kaydetti.

Trump, kısa bir süre sonra maaşlarının tamamen ödeneceğini bildiği halde, "şikayet etmekten ve izin almaktan başka bir şey yapmayan" çalışanlardan ise memnun olmadığını vurguladı.

Bu çalışanların ABD'ye yardım etmek için hiçbir adım atmadığını savunan Trump, şöyle devam etti:

"Bu, en azından benim gözümde, sicilinize olumsuz bir not olarak geçecektir. Yakın zamanda görevden ayrılmak istiyorsanız, lütfen tereddüt etmeyin, hiçbir ödeme veya tazminat almadan bunu yapabilirsiniz. Yeriniz, sipariş sürecinde olduğumuz, dünyanın en iyisi olan yepyeni, son teknoloji ekipmanlarla daha iyi iş çıkaracak gerçek vatanseverler tarafından hızla doldurulacaktır."

Trump, önceki ABD yönetiminin de milyarlarca doları eski, hurda sistemleri düzeltmeye çalışarak israf ettiğini öne sürdü.

ABD'de federal hükümetin 1 Ekim'den bu yana kapalı olması nedeniyle hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, havacılık faaliyetlerini aksatmıştı.

Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla bazı havaalanlarında kapasite düşürülmüş, yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
