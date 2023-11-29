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Ekonomi
AA 29.11.2023 10:58

Altının gramı 1900 lirayı gördü

Altın fiyatları "şahin politikalarda son" beklentisiyle 7 ayın zirvesinde. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1900 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

Altının gramı 1900 lirayı gördü
[Fotograf: AA]

Dün altının gram fiyatı, ons fiyatındaki artışa paralel olarak günü yüzde 1,31 artışla 1896 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1900 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 2 bin 51 dolarla 4 Mayıs'tan bu zamana kadarki en yüksek seviyesini test ederken, şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 45 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları "şahin politikalarda son" beklentisiyle 7 ayın zirvesinde

 Altın fiyatları, dünya genelinde askeri çatışmalara yönelik endişeler, doların zayıflaması, ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dönük beklentilerin güçlenmesiyle yükselişini sürdürdü.

ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklerken, ABD dolarının zayıflamasına ve tahvil faizlerinde düşüşe yol açtı.

3 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden dolar endeksi ve düşen tahvil faizleri, altının ons fiyatını son 7 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.

Fed'in sıkılaştırma döngüsünün sonuna geldiğine dair beklentilerle artan taleple altının ons fiyatı üst üste 5 işlem gününde yükselerek 2 bin 50 doları test etti. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 45 dolarda dengelenirken, rekor 8 Mart 2022'de görülen 2 bin 70,40 dolar seviyesinde bulunuyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın genişleyeceği endişesinin de genellikle güvenli liman olarak görülen altının fiyatındaki artışa katkıda bulunduğunu belirten analistler, altın fiyatlarının Fed'in 2024'ün ilk yarısında "güvercin" bir eğilime doğru bir dönüş yapacağı yönündeki piyasa beklentileri tarafından yönlendirildiğini vurguladı.

Öte yandan düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altını tutmanın fırsat maliyetini azaltırken, Hindistan'da düğün sezonu, Batı dünyasında Noel dönemi ve Çin'de yeni yılın altına olan talebi artırması bekleniyor.

Fed'in politikası kilit rol oynuyor

ING Emtia Stratejisti Ewa Manthey, yaptığı açıklamada, "Zayıf dolar ve düşük tahvil faizleri altını yukarı taşımaya devam ediyor." dedi.

Piyasalarda bu hafta 3. çeyrek büyüme oranı ve Fed'in enflasyon göstergelerinden Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi dahil ABD'nin ekonomik verilerinin yakından takip edileceğine işaret eden Manthey, "Fed'in politikasının gelecek aylarda altın fiyatlarına ilişkin görünüm açısından kilit rol oynamaya devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Manthey, ABD dolarının gücünün ve Fed'in sıkılaşmasının bu yılın büyük bir bölümünde altın piyasası üzerinde baskı yarattığını belirterek, yükselen faizlerin, "herhangi bir faiz sunmayan" altın için genel olarak olumsuz olduğunu aktardı.

2024 beklentisi

Fed'in 2024'ün 2. çeyreğinde faiz indirimlerine başlamasının beklendiğini, bunun da altın fiyatlarındaki yükselişini destekleyeceğini kaydeden Manthey, "Altın fiyatlarının, Fed'in para politikasının gevşemesinin ardından doların zayıflamasıyla 2024'te destekleneceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanma riskinin de değerli metallere destek sağladığına işaret eden Mantheş, "Altın fiyatlarının gelecek yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasını ve 4. çeyrekte ons fiyatının ortalama 2.100 dolara ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

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