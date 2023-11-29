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Ekonomi
TRT Haber 29.11.2023 10:02

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 95,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi ekimde 96,5 iken, kasımda yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre kasımda tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 103,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.

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