Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptı.

Dönmez, "Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerliyoruz" mesajını paylaştı.

"Cumhuriyetimizin 100. yılı, nükleer enerji ile taçlanacak" diyen Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajının tamamlandığını söyledi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı.



Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerliyoruz.



Cumhuriyetimizin 100. yılı, nükleer enerji ile taçlanacak.



Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/eVjGLcsnMn — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 3, 2021

330 ton ağırlığında

330 tonluk ağırlığa, 4,5 metrelik çapa ve 12 metrelik yüksekliğe sahip reaktör kabı, 3 bin tona kadar kaldırma kapasitesine sahip mobil paletli vinç kullanılarak yatay konumdan dikey konuma getirildi.

Ekipman, dikey konuma getirildikten sonra reaktör bölmesinin üzerine kaldırılarak yerine yerleştirildi.

Reaktör kabını taşıyan özel tekerlekli platform, bu işlemlerin ardından geçici depolama alanından birinci güç ünitesinin inşaat alanına kadar olan yolu sorunsuz şekilde geçti.