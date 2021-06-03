Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran Aksungur İHA, yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine girdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başlayan Aksungur yangınla mücadele kapsamında görev yapacak.