Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangınla mücadelede görev alacak
Aksungur, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başladı. Görev süresi boyunca havaalanına konuşlanacak olan Aksungur, yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran Aksungur İHA, yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine girdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip Aksungur İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.
Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başlayan Aksungur yangınla mücadele kapsamında görev yapacak.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 11:24
- 11:23
- 11:07
- 11:20
- 11:14
Sıradaki Haber
Türkiye siber güvenlik ürünlerini vitrine çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz